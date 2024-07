Riforma enti locali. Ministro Piantedosi a Ravenna: “Non più rinviabile”

La riforma delle autonomie locali non è più rinviabile. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Ravenna, al convegno “Sviluppi e Prospettive delle Autonomie Locali”.

Piantedosi, in città, ha presenziato in Prefettura al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dopodiché, dopo i saluti istituzionali, ha aperto il convegno organizzato dal Dipartimento affai interni e territoriali, dedicato alla tanto attesa riforma delle autonomie locali, procedimento a sé stante dall’autonomia differenziata, al centro del dibattito pubblico in questi giorni.