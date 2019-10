“Ravenna Città Aperta”: tre giorni di visite guidate dedicati all’architettura contemporanea

“Ravenna Città Aperta”, tre giorni dedicati all’architettura contemporanea, da venerdì 11 a domenica 13 ottobre, in tutta la provincia di Ravenna. Una conferenza con l’architetto internazionale Cino Zucchi e poi tante visite guidate dedicate non solo ad esperti del settore, ma aperte a tutta la cittadinanza per parlare in particolare di riqualificazione urbana, visitando i progetti realizzati nel ravennate in compagnia dei loro ideatori. Sono 8 gli itinerari ideati fra Ravenna, Bassa Romagna e Romagna Faentina da Pro Viaggi Architettura, organizzatrice dell’iniziativa insieme a CASABELLAformazione e Habitat2020