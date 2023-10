Raccolta firme per chiedere il dissequestro dell’ambulatorio di Mauro Guerra

Una petizione per chiedere il dissequestro dell’ambulatorio di Mauro Guerra. È nata online, sulla piattaforma change.org la raccolta firme contro la decisione dei giudici di Ravenna di tornare ad apporre i sigilli all’ambulatorio veterinario di Sant’Antonio. Il nuovo sequestro è avvenuto il 29 settembre. La petizione oggi ha raccolto 1277 firme, diffusa soprattutto all’interno del gruppo Facebook “Io sto con Mauro Guerra”, formato dagli stessi sostenitori che si sono dati appuntamento davanti al tribunale di viale Randi per protestare in occasione dell’inizio del processo per maltrattamenti e uccisioni di animali. Sono 27 i capi d’accusa a cui è chiamato a rispondere Mauro Guerra, nel frattempo radiato dall’Ordine dei Veterinari, anche se il provvedimento non è ancora diventato operativo, poiché lo stesso Guerra ha impugnato la decisione e, in attesa della decisione finale, era potuto tornare ad esercitare la professione veterinaria nei suoi ambulatori.