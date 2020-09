Quaderni, zaini, grembiuli e materiale scolastico donati alle famiglie in difficoltà, l’assessore Morigi: “Quest’anno richiesta aumentata”

Si è svolta per l’ottavo anno consecutivo l’iniziativa di solidarietà “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola!”, promossa dal Tavolo delle Solidarietà con il coordinamento dell’assessorato ai Servizi Sociali, per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

La modalità è simile a quella della colletta alimentare: nelle giornate di sabato 29 agosto e sabato 5 settembre, dalle 10 alle 18, davanti ad alcuni supermercati della città, i volontari impegnati nell’iniziativa hanno invitato i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria.

Le donazioni hanno supportato le famiglie e i bambini meno abbienti, che soprattutto quest’anno in seguito all’emergenza Coronavirus necessitavano di quaderni, zaini grembiuli matite ecc in vista dell’inizio dell’anno scolastico.