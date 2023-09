Nuovo Centro Disturbi Cognitivi e Demenze a Ravenna

Nuovo Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze di Ravenna. Nella Giornata Mondiale dedicata all’Alzheimer, l’inaugurazione simbolica dei nuovi spazi è avvenuta al Centro Medico Polifunzionale di via Fiume Montone Abbandonato.

Il centro, che aumenta quindi i propri ambulatori, gli studi per assistenza e la sala d’attesa, afferisce all’Unità Operativa di Geriatria e collabora con Medicina Interna 1 e Neurologia, oltre che con l’associazione Ravenna Alzheimer. Nel 2022 sono state oltre 900 le prime visite effettuate, per una patologia che non è solo esclusiva della popolazione anziana, ma può insorgere anche prima dei 65 anni d’età