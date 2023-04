L’Unione Romagna Faentina ha pubblicato un nuovo bando di concorso finalizzato alla selezione – a tempo pieno e indeterminato – di un Esperto o Esperta giuridico-amministrativo per l’ambito dei servizi generali da assegnare all’Ufficio del Giudice di Pace a Faenza (Servizio Affari Istituzionali Unione e Faenza).

L’esperto giuridico-amministrativo dei servizi generali – oltre a presidiare le attività relative ad atti, provvedimenti, procedimenti amministrativi e contabili complessi, si occuperà di assistere il Giudice in udienza, formare e conservare i fascicoli di causa, curare le comunicazioni e i rapporti con il pubblico. Le competenze trasversali richieste riguardano qualità ed accuratezza del lavoro, iniziativa personale, problem solving, lavoro in team e altri descritti nella scheda profilo allegata al bando.

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso di una laurea in Giurisprudenza (sono inclusi i titoli di studio equipollenti ed equiparati, come precisato nel bando) oppure essere laureati e avere un’esperienza di almeno 18 mesi presso uffici giudiziari, anche non continuativi. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, previsto per le ore 13:00 del 22 maggio 2023.

La domanda può essere presentata esclusivamente online tramite il portale dedicato tramite le proprie credenziali SPID.

Per consultare il bando, la scheda di profilo professionale e accedere al portale per i concorsi, visitare la sezione “Bandi di concorso e procedure selettive” di Amministrazione Trasparente dell’Unione della Romagna Faentina.