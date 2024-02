“La Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”, nell’ambito dell’iniziativa “Pulizie spiaggia d’inverno”, ricevute le autorizzazioni necessarie, conferma la pulizia spiaggia presso la Riserva Naturale di foce Bevano a Lido di Classe domenica 25 febbraio, dalle ore 9.45 alle 12.30, con appuntamento presso il parcheggio del Bagno Go Go in via Bering 105 a Lido di Classe.

La durata della pulizia è indicativa ed ognuno può dedicarvi il tempo a propria disposizione. Verranno forniti sacchi, portarsi guanti ed eventualmente una pinza per la raccolta.

L’obiettivo sarà il recupero dei materiali spiaggiati dalle mareggiate invernali, ed al contempo la sensibilizzazione sui periodi idonei per le pulizie delle zone naturali, ovvero prima del periodo di nidificazione dell’avifauna, che va indicativamente da marzo ad agosto.

Sarà anche l’occasione per poter accedere alle parti normalmente interdette della foce del Bevano, e purtroppo constatare i danni gravissimi dell’erosione e della subsidenza che minacciano le nostre coste. Presente, come la scorsa domenica, anche il decano dei naturalisti ravennati Giorgio Lazzari, a sostegno dei volontari e a disposizione per qualsiasi domanda inerente la natura e le sue decennali battaglie per la tutela ambientale. Avremo a disposizione alcune copie delle sue numerose pubblicazioni, ad offerta libera.

I volontari della Rete di Associazione Salviamo il fratino della costa ravennate e cerveseringraziano i numerosissimi cittadini accorsi in forze alla pulizia di Lido di Dante – graditissimi partecipanti anche numerosi bimbi e ragazzi ed un gruppo di scout -, che ha permesso di raccogliere ben 150 sacchi di materiale prevalentemente plastico, 15 sporte tra vetro e lattine, pneumatici, ombrelloni, sdrai, boe, bombole gas e molto altro.

La pulizia si svolge in collaborazione con Hera, e vedrà anche la partecipazione come sempre molto numerosa delle GEV Faenza.

Per informazioni, chiamare il 3349470326 o scrivere a fratinoravenna@gmail.com

La pulizia si svolge in collaborazione con il progetto “Archeoplastica”.

I volontari vi aspettano, anche per iniziare a parlare della nuova stagione di nidificazione che potrebbe cominciare a breve e per cui l’aiuto di ogni nuovo volontario sarà benvenuto!”

Rete di associazioni “Salviamo il fratino della costa ravennate e cervese”