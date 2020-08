La graduatoria definitiva relativa ai posti-nido comunali e convenzionati di Faenza sarà pubblicata oggi.

” Riusciamo ad accogliere subito circa il 70% delle domande presentate – afferma Simona Sangiorgi assessora alle politiche educative e giovanili- un dato positivo già in questa fase iniziale che contiamo di incrementare ulteriormente nelle prossime settimane con i successivi scorrimenti di graduatoria che avvengono come ogni anno. Anche il progetto “Al nido con la Regione”, al quale abbiamo aderito già dallo scorso anno, introdurrà importanti agevolazioni per le famiglie.”

É inoltre in arrivo una novità relativamente alle modalità di conferma del posto, che dovrà avvenire entro e non oltre il 18 agosto:

“Per agevolare le famiglie sia dal punto di vista economico che pratico e snellire così le operazioni, intendiamo eliminare il pagamento anticipato della mensilità minima per confermare il posto – spiega Sangiorgi- si deciderà nella prossima seduta di Giunta.”