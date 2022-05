Ad oltre due mesi dallo scoppio delle ostilità, sono 5 milioni i rifugiati ucraini che hanno attraversato i paesi vicini in cerca di sicurezza. Di questi, oltre 100 mila sono arrivati in Italia. È per l’emergenza profughi di guerra che le sette CAB – Cooperative Agricole Braccianti socie di Promosagri hanno donato 18.500 euro alla Protezione Civile dell’Emilia-Romagna.

Questa mattina, al termine dell’assemblea annuale di Promosagri, i rappresentanti delle CAB hanno incontrato il referente per la provincia di Ravenna dell’Agenzia regionale sicurezza territoriale e protezione civile Marco Bacchini: “Ringrazio le Cooperative, Promosagri e Legacoop per questo importante contributo alla gestione dell’emergenza in Ucraina. È per noi importante constatare ancora una volta di poter contare sulla generosità di un intero sistema territoriale che ci mette in condizione di rispondere in modo concreto e affidabile a situazioni di emergenza”.

“Lo spirito di solidarietà, che da sempre guida le Cooperative Agricole Braccianti, non poteva mancare in questa terribile fase. Per questo ringrazio le nostre CAB e i loro rappresentanti presenti oggi: Rudy Maiani di Agrisfera, Gabriele Tonnini di Cab Massari, Mauro Parisi di Cab Fusignano, Massimo Bezzi di Cab Bagnacavallo e Faenza, Massimo Pepoli di Cab Campiano, Andrea Caroti di Cab Comprensorio Cervese e Angelo Mariani di Cab Terra”, ha dichiarato Stefano Patrizi, presidente di Promosagri.