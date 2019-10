L’Ausl informa con una nota stampa che a causa di problemi informatici della cooperativa erogatrice del servizio in appalto, si stanno verificando difficoltà di accesso al servizio Cuptel, e quindi alla prenotazione, disdetta e spostamento di prestazioni di specialistica ambulatoriale sia in regime pubblico sia in libera professione:

“L’Azienda sta monitorando le attività che la ditta svolge per risolvere il problema, del quale ci si scusa, ma non è possibile al momento prevedere se tali difficoltà persisteranno anche nei prossimi giorni.

Sarà cura dell’Azienda tenere informata l’utenza sulla situazione; nel frattempo si suggerisce di rivolgersi agli sportelli Cup sul territorio in cui sono presenti, e che saranno potenziati (l’elenco è consultabile sul sito dell’Ausl al seguente link: https://www.auslromagna.it/luoghi/mappa-sportelli-cup/sportelli-cup ) o tramite servizio Farmacup presso le farmacie che vi hanno aderito (l’elenco al seguente link: https://www.auslromagna.it/luoghi/elenco-farmacup/farmacup-mappa ) o ancora attraverso il servizio Cupweb, per coloro che vi si sono accreditati o accreditandosi: tutte le informazioni al seguente link: https://www.cupweb.it/cup_web_regionale/main.htm “.