I giovani volontari di Lavori in Comune in festa: 108 settimane passate a favore della comunità

Le “magliette gialle” in festa all’Almagià. Si è tenuta durante la prima giornata del Festival dedicato ai Giovani la serata conclusiva dell’edizione 2019 di Lavori in Comune, il progetto di volontariato che vede protagonisti gli studenti delle scuole superiori. Una settimana di vacanza in servizio a favore della città. Numeri altissimi di partecipazione durante l’ultima estate. Oltre 700 i ragazzi che hanno sposato l’iniziativa frequentando 62 laboratori organizzati in tutto il territorio comunale, dal mare all’entroterra. 108 complessivamente le settimane di volontariato e un video diventato in qualche modo virale sui nostri canali internet, capace di raggiungere 600 mila visualizzazioni e i complimenti da ogni parte d’Italia per il servizio svolto dai ragazzi