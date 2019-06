“Sentire i grillini attaccarci per la nostra scelta sui membri dell’opposizione da mandare nel Consiglio dell’Unione fa ridere, lamentano il fatto che così facendo il 5stelle non è presente in Unione, mentre il consigliere Palli è già membro. A differenza loro, Prima Castello non era presente in Unione, quindi la loro polemica è sterile e pretestuosa” con queste parole spiegano quanto accaduto in consiglio comunale i consiglieri della Lista Prima Castello.

Che proseguono: “Abbiamo 3 consiglieri comunali, uno apertamente schierato in un partito politico e due civici. Abbiamo voluto portare il civismo in Unione mandano Cavina e Bacchilega, evitando di inviare Berti, che svolgerà invece il ruolo di capogruppo in Consiglio Conunale. I grillini parlano di democrazia, e di fatto in democrazia vince la maggioranza. Abbiamo 3 consiglieri comunali mentre loro ne hanno uno, abbiamo ottenuto il doppio dei loro voti, e di conseguenza abbiamo deciso di inviare in Unione solo nostri membri”.

Conclude la nota della Lista Prima Castello: “Il comportamento dei 5stelle è infine codardo, in quanto in consiglio comunale dopo la votazione accusavano l’Unione e i suoi metodi di elezioni di essere antidemocratico e sbagliati, senza attaccare noi a viso aperto. Invece sulla stampa fanno i leoni e attaccano. Ci piacerebbe che usassero la stessa foga per attaccare il PD, invece che far partire guerre in minoranza.”