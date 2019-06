Prende avvio sabato 22 giugno a Castiglione la rassegna “E…state al Castello”, organizzata dall’assessorato al Decentramento in collaborazione con le associazioni culturali “Co-Meta”, “Solaris”, castiglionese “Umberto Foschi”, “Collegium Musicum Classense”.

Il programma prevede 7 appuntamenti tra musica e teatro con svolgimento nel palazzo Grossi.

Il primo appuntamento è per sabato 22 giugno, alle 21, in collaborazione con l’associazione Co-Meta “Le canzoni della Radio” con il duo vintage “Tempi Moderni”, Priscilla Casadei alla voce e Luca Olivieri alla fisarmonica. Alle 20 sarà possibile assistere alla visita guidata al Castello a cura di Ennio Rossi.

Le attività continueranno poi nei mesi di luglio e agosto:

Lunedì 8 luglio CastelRock, alle 18 in collaborazione con l’associazione Solaris, concerto delle Band del Mama’s Scuola di Musica di Ravenna (Black Friday, The Crashed Bunnies, Four Seasons, No name, Blue Boss, Carpe Diem) e dalle 21,30 concerto con i Magic Queen, tribute band dei Queen. Sarà in funzione uno stand gastronomico

Dal 10 luglio al 3 agosto, in tutte le serate di spettacolo alle 20 è prevista la visita guidata a palazzo Grossi a cura di Vanda Budini

Mercoledì 10 luglio alle 21 in collaborazione con l’associazione castiglionese “Umberto Foschi”, “Spartaco e al maravej d’la su moj”, commedia dialettale della compagnia “sCralcagnè”.

Giovedì 18 luglio alle 21 l’associazione Collegium Musicum Classense presenta I Luoghi dello Spirito e del Tempo, “Hortus, concerto botanico”

Venerdì 19 luglio alle 21 l’associazione castiglionese “Umberto Foschi” organizza il concerto “Il canto dei Segni” del coro Musica diSegni, con Matilde e Celeste Pirazzini, cantanti e pianiste, Lydia Josephine Noce, direttrice del coro e interprete LIS, Lorenzo Mercuriali, percussionista, Marian Manea, docente LIS e presidente della cooperativa sociale “Service & Work”

Martedì 23 luglio alle 21 l’associazione castiglionese “Umberto Foschi” organizza la tradizionale “Festa d’estate”, quest’anno con il gruppo “Vasconvolti”, tribute band di Vasco Rossi, al termine cocomero per tutti

Sabato 3 agosto alle 21 l’associazione castiglionese “Umberto Foschi” organizza una serata di teatro cabaret “Metti una sera con… Paolo e Gianni Parmiani”.