E’ stata nutrita la partecipazione del Centro Sub Nuoto Club 2000 alle Finali dei Campionati regionali estivi Esordienti “B” che si sono svolte domenica scorsa 16 giugno nella piscina presso il PalaRuggi di Imola.

Anna Bolzon, Lucia Colori, Alex Gaddoni, Giulio Gondoni, Leonardo Ferrini e Nicola Tramonti hanno disputato le gare individuali; la staffetta 4 per 50 mista maschile ha visto alla partenza Alex Gaddoni, Leonardo Ferrini, Matteo Marziale e Nicola Tramonti, mentre la 4 per 50 mista femminile era composta da Giulia Fiorentini, Anna Bolzon, Lucia Colori e Sara Roncassaglia, le quali si sono fatte valere anche nella 4 per 50 stile libero.

La medesima gara in campo maschile è stata disputata per i colori faentini da Alex Gaddoni, Luca Balestri, Nicola Tramonti e Leonardo Ferrini.

La trasferta imolese ha pienamente soddisfatto la coach Annalisa Nisiro: “Ho visto ottimi miglioramenti in tutte le nuotatrici e in tutti i nostri nuotatori – ha detto l’ex-olimpionica -. Attendo ora che vengano comunicati ufficialmente i punteggi della classifica generale a squadre, ma sono certa che forniranno indicazioni ampiamente positive”.