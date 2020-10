Dal 1 ottobre al 30 novembre è possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo unico degli Scrutatori di Seggio Elettorale. L’Albo raccoglie i nominativi delle persone qualificate a prestare servizio come scrutatori di seggio elettorale. Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale e l’iscrizione all’albo è la condizione necessaria per essere designati come scrutatori.

Fino al 31 ottobre è inoltre possibile presentare domanda di iscrizione all’Albo di Presidente di seggio elettorale.

Gli elettori già iscritti all’Albo non devono rinnovare la domanda.

La domanda di cancellazione deve essere inviata entro il 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità seguite per la domanda d’iscrizione.

I requisiti per iscriversi all’albo di scrutatore:

essere cittadini italiani

essere elettori del Comune

essere in possesso del titolo di studio non inferiore alla scuola dell’obbligo.

Incompatibilità professionali con l’iscrizione agli albi; in base alla normativa elettorale sono esclusi dalle funzioni:

i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti

gli appartenenti a Forze Armate in servizio

i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali.

Gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo degli scrutatori devono presentare apposita domanda che può essere inviata con una delle seguenti modalità:

a mezzo fax 0546 691615 unitamente a copia di documento di identità in corso di validità

posta elettronica certificata, con firma digitale, al seguente indirizzo: comune.faenza@cert.provincia.ra.it

per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (Comune di Faenza – Servizio Elettorale – Piazza Rampi 2) unitamente a copia di documento di identità in corso di validità

consegna diretta all’ufficio elettorale negli orari di apertura sotto specificati (Piazza Rampi 2)

Se la richiesta non è sottoscritta dall’interessato/a con firma digitale o davanti al funzionario incaricato a riceverla, allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione.

I requisiti per iscriversi all’albo di Presidente di seggio elettorale:

essere cittadini italiani

essere elettori del Comune

non avere superato il 70° anni di età

essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ad eccezione del caso in cui venga inviata per Posta Elettronica certificata e sottoscritta digitalmente oppure consegnata direttamente e sottoscritta in presenza del funzionario competente a riceverla.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato non presenta domanda di cancellazione.