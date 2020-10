Pubblicato il bando per la formazione di nuovi medici di medicina generale

Carenza di medici di medicina generale in Emilia-Romagna. Durante le ultime assegnazioni del 14-15 luglio da parte del servizio Sanitario Regionale dell’Emilia-Romagna, su 175 aree evidenziate dove era necessario inserire nuovi medici di famiglia che operassero in convenzione, 86 sono le zone rimaste senza copertura. Zone carenti che le diverse aziende sanitarie stanno cercando di diminuire ricorrendo a varie graduatorie. Nel frattempo la Regione ha istituito due nuovi bandi per il corso di formazione specifica in medicina generale 2020-2023. 95 sono gli studenti che potranno seguire il corso con una borsa di studio. 78 i posti riservati invece senza borsa. Per accedere al corso sarà ovviamente necessario superare la prova d’esame di ammissione.