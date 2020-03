Scomparsa la fontana della Chiesa della Commenda. L’episodio ha destato non poca preoccupazione in numerosi residenti del borgo, specialmente i più anziani, per alcuni giorni. Poi fortunatamente tutto quanto è stato chiarito. A rimuovere infatti la fontana erano stati alcuni addetti del Comune di Faenza. L’equivoco ha comunque avuto il pregio di accendere l’attenzione su un antico manufatto della città, il cui valore è conosciuto probabilmente da pochissimi cittadini.