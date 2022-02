Celebrata ieri a Ravenna la trentesima Giornata mondiale del malato | VIDEO

La trentesima Giornata mondiale del malato si è celebrata ieri, giorno in cui la Chiesa festeggia la Madonna di Lourdes. Hanno partecipato alcuni ammalati, i volontari delle varie associazioni di volontariato tra cui l’UNITALSI, il Centro volontari della Sofferenza e il Movimento apostolico Ciechi che promuovono la Giornata e varie rappresentanze istituzionali “Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità era il tema di questa 30esima Giornata. Molti passi in avanti sono stati fatti, ma molta strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà, e demarginazione, le cure sanitarie di cui hanno bisogno. La Giornata Mondiale del Malato e l’occasione propizia anche per porre attenzione sui luoghi di cura, verso i malati, ma anche per tutti gli operatori sanitari affinché, ricchi di misericordia, offrano ai pazienti, insieme alle cure adeguate, la loro vicinanza fraterna.