Ponte delle Grazie: i tempi per l’abbattimento e la ricostruzione diventano incerti

Non si sa più quando avverrà la demolizione del Ponte delle Grazie e quindi la sua ricostruzione. I tempi inizialmente comunicati dall’amministrazione comunale non saranno molto probabilmente rispettati. Era stato ipotizzato a giugno l’abbattimento del ponte delle Grazie, per le conseguenze dell’alluvione. Dopodiché si era preferito posticipare i lavori a dopo l’estate. Ora la giunta non fissa date.