Un altro incidente purtroppo mortale nelle nostre strade e così diventano tre le persone morte oggi in tre diversi incidenti, una 80enne a Glorie, un 41 enne a Ravenna e un 41enne in tarda serata sulla Strada Provinciale Naviglio al km 11 alle porte di Bagnacavallo dove una moto si è scontrata con un auto, il motociclista è morto sul colpo.

Da una prima ricostruzione il centauro ha tamponato violentemente l’auto che lo procedeva per poi finire la sua corsa contro un’altra auto che procedeva nell’altra corsia. L’impatto è stato fatale

Sul posto gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne la morte di un 40enne di origini straniere, la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi e per la gestione del traffico, la strada è stata chiusa al traffico.