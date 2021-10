Due equipaggi dell’Ufficio periferia – sezione forese della Polizia locale hanno pattugliato ieri dalle 18 alle 22 diverse località del forese con andatura ridotta e luci di crociera attive al fine di prevenire il fenomeno dei furti in abitazione. Le frazioni oggetto dei servizi sono state nelle prime ore del turno Borgo Faina, Campiano, Osteria e San Pietro in Campiano mentre nelle restanti ore notturne le località interessate sono state quelle di San Zaccaria, Castiglione e Savio.

Complessivamente sono stati controllati nove veicoli ed è stata accertata una violazione al codice della strada per la mancata copertura assicurativa che ha visto il sequestro amministrativo del veicolo con affidamento in custodia al proprietario. Si tratta di una Renault Twingo condotta da una donna italiana di 69 anni residente nel comune di Ravenna, la quale ha dichiarato di “non essersi accorta della scadenza e di non avere ricevuto nessuna comunicazione da parte della Compagnia assicurativa”.