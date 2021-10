Martedì 2 novembre, alle ore 10.30, nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Faenza, in Piazza Bologna, si terrà una santa messa in suffragio di tutti i caduti della strada. Alla funzione religiosa, officiata da don Francesco Cavina, sarà presente anche l’amministrazione comunale di Faenza.

Chi volesse esporre in chiesa le foto dei propri famigliari venuti a mancare a causa di un incidente stradale può contattare il presidente del quartiere Borgo Giovanni Assirelli (tel. 338 1992819).