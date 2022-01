Oltre 17 milioni di euro per la rigenerazione urbana del territorio. Il Comune di Ravenna si è aggiudicato un finanziamento dal Ministero dell’Interno pari a 17 milioni e 35mila euro che saranno destinati ad interventi di rigenerazione urbana, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Il decreto ministeriale è stato siglato il 30 dicembre 2021.

Sono 7 i progetti presentati dal Comune di Ravenna che beneficeranno del finanziamento. Tre di questi rientrano nel macro intervento del Parco Marittimo che coinvolgerà tutta la costa ravennate: 3.694.000 euro saranno destinati al 2° stralcio del progetto, relativo ad un intervento di riqualificazione e accessibilità delle aree retrostanti agli stabilimenti balneari di Casalborsetti, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio mentre 4.011.000 euro riguarderanno il 3° stralcio, con analoghi interventi nelle aree retrostanti agli stabilimenti balneari di Marina Romea e Porto Corsini. Ulteriori 2.500.000 euro saranno invece dedicati all’intervento di completamento della riqualificazione degli stradelli retrodunali a Casalborsetti e a Lido di Savio.

Ammonta invece a 700.000 mila euro il finanziamento concesso per l’intervento di riqualificazione di piazza Vivaldi a Lido Adriano mentre 680.000 euro consentiranno di realizzare il percorso pedonale ciclabile lungo viale Italia a Marina Romea.

In città è in programma un intervento di completamento del parco Baronio pari a 500.000 euro mentre i restanti 4.950.000 euro contribuiranno all’integrale copertura della quota di capitale pubblico per la nuova piscina comunale in via Falconieri, un intervento di realizzazione e gestione funzionale ed economica in regime di finanza di progetto del valore totale di oltre 18 milioni di euro.

“Il 2022 si apre con una notizia che ci riempie di gioia e di orgoglio – dichiara il sindaco di Ravenna Michele de Pascale -. Con questo importantissimo contributo potremo realizzare una serie di interventi che prenderanno forma attraverso azioni mirate alla riqualificazione del territorio e al rinnovamento urbano, per una città più bella, più verde, più sostenibile, capace di guardare avanti. Un focus sarà dedicato all’estesa zona dei lidi ravennati, con interventi diffusi sul territorio che consentiranno di portare a compimento l’ambizioso progetto del parco Marittimo, che porterà ad una significativa rigenerazione dell’intero litorale. Questa bella notizia ci aiuterà a metterci subito al lavoro con ulteriore slancio ed entusiasmo”.