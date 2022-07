La Pinacoteca Comunale di Faenza, per tutto il mese di agosto, offre ai residenti nel comune di Faenza l’ingresso gratuito per dare l’opportunità, a chi rimarrà in città, di visitare il percorso espositivo completamente rinnovato.

Per coloro che rimarranno a Faenza durante le giornate estive di agosto vi sarà dunque l’occasione di visitare gratuitamente uno tra gli istituti culturali più importanti e antichi della regione, nei cui locali sono documentati oltre mille anni di storia e di arte e, al tempo stesso, di sfuggire al caldo passeggiando tra le sale che, ai fini della corretta conservazione delle opere, hanno temperatura e umidità relativa controllate attraverso la climatizzazione degli ambienti.

Dal 2 agosto al 31 agosto 2022 la visita sarà quindi gratuita, su verifica documento, per tutti i residenti nel Comune di Faenza.

Orari di apertura: martedì ore 10-12.30, mercoledì e giovedì ore 16-19, venerdì ore 15.30-19, sabato e domenica ore 10-12.30 / 15.30-19

Calendario visite guidate

Anche per il mese di agosto si promuove un calendario di visite guidate alla Pinacoteca Comunale nelle giornate di:

sabato 13 agosto ore 17.00

sabato 20 agosto ore 17.00

Le visite sono a prenotazione obbligatoria. Il ritrovo, all’orario indicato, è in Via Santa Maria dell’Angelo n 9.