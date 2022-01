Piadina e bisò del mondo del palio di Faenza per gli operatori di drive through e centro vaccinale | VIDEO

Bisò, cappelletti, piadina e salsiccia. I Rioni di Faenza e il Gruppo Municipale hanno fatto oggi visita al drive through della Graziola e al centro vaccinale della fiera per un gesto simbolico di sostegno al personale sanitario e ai volontari impegnati nel tracciamento e nella campagna di vaccinazione. È la Nott de Bisò da asporto, organizzata dai rioni dopo il rinvio della tradizionale festa che anima il centro storico della città manfreda alla vigilia del giorno della Befana. Le nuove norme di contrasto dei contagi hanno impedito per il secondo anno consecutivo lo svolgimento della festa e i rioni si sono così organizzati per portare a casa dei faentini le loro tradizionali offerte gastronomiche