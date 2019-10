La Polizia di Stato, ieri pomeriggio, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vasto (CH), nei confronti del 50enne M.R. torinese domiciliato a Ravenna, per il reato di atti persecutori.

L’uomo, nello scorso mese di settembre, è stato denunciato dalla ex moglie vittima della sua condotta vessatoria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Vasto (CH), all’esito delle indagini svolte dagli investigatori del locale Commissariato di Polizia per chiarire la vicenda, ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, emettendo nei confronti di M.R. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie.

Contestualmente, M.R. dovrà astenersi da qualsiasi forma di comunicazione (telefonica, informatica, etc.) e mantenere una distanza si almeno 1000 dalla donna.

Il provvedimento è stato eseguito ieri dagli agenti della Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile di Ravenna.