Gli agenti del Nucleo Infortunistica del Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina sono intervenuti ieri sera, venerdì 6 settembre, in via degli Insorti per rilevare un sinistro stradale che ha visto coinvolto il conducente di un furgoncino, Ford Tournero. Secondo una primissima ricostruzione, l’episodio è avvenuto poco prima delle 20.30 quando un 47enne, residente a Faenza, al volante del furgone stava percorrendo via degli Insorti, dalla circonvallazione verso il centro città. Nei pressi della scuola media Europa l’uomo, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un’auto in sosta sulla destra che a sua volta, come in un effetto domino, ha poi colpito l’auto davanti e quella ha urtato la successiva.

Scattato l’allarme sul posto una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione faentina per i rilievi di legge e il personale del 118 che, valutate le condizioni dell’automobilista, ha deciso per il trasporto all’ospedale Bufalini di Cesena dove il 47enne è stato ricoverato in prognosi riservata.