Una donna è stata trasportata al Bufalini di Cesena in elicottero, un uomo all’Umberto I di Lugo dopo essere uscita di strada, a bordo di una Fiat 500, a Lugo, all’incrocio fra via San Giorgio e via Croce Coperta, già in passato teatro di sinistri stradali. Nell’incidente è coinvolta un’altra vettura, una Opel Mokka, i cui occupanti però non hanno subito conseguenze. Le due auto hanno rischiato una collisione all’intersezione delle due strade, probabilmente per una precedenza non rispettata. Per evitare lo scontro, la Fiat 500 è uscita di strada, precipitando nel fosso. Per liberare i due occupanti, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I due coniugi, entrambi anziani, sono stati affidati alle cure del 118 e poi dirottati sue due ospedali. Per i rilievi dell’incidente era invece presente la Polizia Locale della Bassa Romagna.