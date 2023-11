Dopo il primo incontro del 26 ottobre, le Letture Classensi in edizione rinnovata tornano domani, martedì 14 novembre, alle 17.30, nella sala Dantesca della biblioteca Classense, con i professori Zygmunt Baranski della University of Notre Dame (Cambridge, USA) e Lorenzo Mainini della Sapienza – Università di Roma, in dialogo sul tema La circolazione dei libri.

A moderare l’incontro sarà nuovamente la curatrice del ciclo, Claudia Sebastiana Nobili, ordinaria di Letteratura italiana presso l’università di Bologna, Campus di Ravenna, che patrocina e collabora alla realizzazione dell’iniziativa.

Il tema Dante lettore darà spunto agli studiosi per raccontare al pubblico come e quanto la cultura fosse interconnessa e in movimento già al tempo del Poeta, con i libri che si configuravano come principali veicoli di conoscenza e di dialogo tra luoghi, tradizioni e strutture del sapere anche profondamente diverse ma mai isolate, in un periodo – il Medioevo – a volte superficialmente interpretato come oscuro e quasi in attesa di ciò che poi sarebbero stati l’Umanesimo e il Rinascimento.

Zygmunt Baranski, di madre italiana e di padre polacco, è un celebre dantista che ha insegnato in importanti università internazionali ed è oggi Emeritus della University of Notre Dame di Cambridge, Massachusetts (USA). Autore di oltre duecento lavori su Dante e più in generale sulla letteratura italiana, non ha mancato di dedicarsi anche all’alta divulgazione.

Lorenzo Mainini è invece un brillante docente della Sapienza – Università di Roma, che si è formato come ricercatore in ambito internazionale anche a Lovanio e Parigi. Si occupa di tradizioni manoscritte e testuali dal XII al XIV secolo, di studi danteschi, di generi lirici e narrativi della tradizione romanza, di volgarizzamenti e storia intellettuale.

Il dialogo tra i due docenti e ricercatori non mancherà di interessare il più ampio pubblico, ulteriore sforzo di mediazione culturale tra la comunità degli studiosi, Ravenna e gli appassionati e le appassionate dell’Alighieri.

Di seguito l’ultimo appuntamento:

Martedì 12 dicembre – ore 17.30

Libri del tempo di Dante

Marcello Ciccuto (Società Dantesca Italiana)

Sandro Bertelli (Università di Ferrara)

Ingresso libero