Brisighella: il Comune vuole recuperare la piscina nell’area termale | VIDEO

Recuperare la piscina per poi riqualificare l’area termale. Il Comune di Brisighella ha presentato in Regione un progetto per il finanziamento del recupero della piscina, chiusa dopo l’ultima stagione nel 2019 dopo oltre 30 anni di attività. Un progetto da 130 mila euro. 100 mila dalla Regione, in caso di vittoria del bando, e 30 mila dal Comune. Sarebbe un primo passo per il recupero dell’intero complesso termale chiuso da tre anni. Pronto anche il progetto per il secondo passaggio, 300 mila euro per realizzare un centro turistico-sportivo e iniziare a recuperare tutta l’area, già andata all’asta ma mai venduta. Nel caso si riuscisse a partire, per il recupero, anche parziale, non saranno comunque tempi brevi