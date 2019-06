Come fa ogni settimana, anche sabato 22 giugno Fiab Ravenna aspetta gli amici pedalatori, soci e non, per andare alla scoperta del nostro territorio.

La meta scelta questa settimana è la Salina Camillona di Cervia . La visita è interessante perché la Camillona, ultima delle 144 salinette che erano attive sino al 1959, quando la produzione del sale divenne industriale, è parte del museo del sale e vi si lavora a scopo prevalentemente dimostrativo. La lavorazione avviene ancora artigianalmente come un tempo per far conosce qual era il duro lavoro del salinari. La produzione, che puo raggiungere dai 500 ai 2000 quintali di sale a stagione, è svolta con gli attrezzi di legno e secondo le antiche modalità ed i salinari, durante le visite, ne spiegano le procedure oltre alle particolari caratteristiche del sale cervese, detto “dolce” in quanto privo del sali amari.

Il ritrovo è questa volta alle ore 8,00 a Ponte Nuovo sulla passerella dei Fiumi Uniti . Si attraverserà la Pineta di Classe sino ai Lidi di Classe e di Savio e poi Milano Marittima. Giunti poi a Cervia, verso le ore 10, si effettuerà la visita guidata della Salina oltre a quella del Museo del Sale, al costo di 3 euro. Ultimata la visita, si tornerà a Ravenna, dopo aver percorso circa 55 km.