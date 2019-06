Ancora incidenti nel ravennate. Questa volta a rimanere coinvolte in una collisione sono state 3 auto: una Oper Corsa, una Matiz e una Golf, rispettivamente – in ordine – con a bordo una, tre e cinque persone. Nel veicolo con più persone nell’abitacolo erano presenti 3 bambini.

Lo scontro è avvenuto ad Alfonsine all’incrocio via Roma – via Rossetta alle ore 8.30 di questa mattina, giovedì 20 giugno.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, in particolare il modo in cui i tre veicoli sono arrivati a collisione.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 con 4 ambulanze.

Uno dei feriti sulla Matiz ha riportato un trauma cranico e toracico ed è stato trasportato con elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, i cui soccorritori sono stati chiamati dopo una attenta valutazione di tutti i feriti.

Tra i bambini, due sono stati ricoverati in ospedale con codici di bassa gravità.

Ora via Rossetta è chiusa completamente al traffico all’altezza della Rotonda Statale 16 in seguito alle operazioni di soccorso e ai rilievi inerenti il sinistro stradale.