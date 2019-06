MARINARA, il Porto Turistico di Ravenna, è sempre molto animato sull’acqua: regate, attività dei diportisti, transiti, nuovi utenti. Si è appena conclusa la 3° edizione del Trofeo Bianchetti, con le barche oceaniche Mini Transat 6,5, nella quale ha riconfermato la sua classe Matteo Rusticali in coppia con Francesca Kotamar. Negli ultimi giorni nuovi arrivi di grandi barche da porti del nord Europa: Inghilterra ed Olanda in particolare, che apprezzano questo approdo come base per godere e gustare bellezze e bontà del territorio Ravennate. Appassionati di mare e barche ai quali offrire intrattenimento anche a terra con un occhio alle famiglie: ed ecco quindi qualcosa di particolare e diverso. Venerdì 21 dalle 19.00 arriva il Garage Sale: il cantiere creativo fatto di musica, socialità e seconda mano, si trasferisce, una volta al mese, nella piazza di MARINARA. Ciondolare tra gli espositori, chiacchierare nella penombra con un po’ di musica in sottofondo e magiare o bere qualcosa, magari con un piccolo bonus offerto da espositori e locali di MARINARA. Sabato 22 arriva il Circo: sempre nella piazza principale del marina ci sarà il Parrot Show, con uno spettacolo per divertire e far sognare piccoli e adulti. E l’evento si ripeterà per altre 9 settimane: questa famiglia di Circensi Ravennati ha accettato di inserire la piazza nel loro calendario di spettacoli dell’estate. Ma l’attenzione al mare è sempre molto forte e così, ancora Sabato 22, si ripropone lo Svuota Gavone: chi ha accessori, cianfrusaglie o attrezzature nautiche che non usa più si incontra a partire dal pomeriggio, nella piazza nord di Marinara con chi invece le cerca, magari per la sua barca o il salotto di casa. Questo porto turistico è una grande risorsa per il territorio confermando come il mare sia, da sempre, una fonte di vita per Marina di Ravenna.