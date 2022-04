Il Centro di educazione alla sostenibilità del Comune di Ravenna ha organizzato per il 25 aprile la Pedalata della Liberazione, lungo un itinerario che testimonia le azioni che nel 1944 hanno contribuito alla liberazione di Ravenna.

Il ritrovo è per le ore 10.00 al Giardino 9 novembre 1989 in via Keplero (retro del Conad Galilei), mentre la partenza è fissata per le 10.30 e percorrendo un itinerario assistito si arriverà fin dentro la pineta di Classe (Cà Acquara). Lungo l’itinerario verrà reso omaggio ai caduti, con la deposizione di una corona al parco Stratton e una al cippo dei partigiani nella pineta di Classe. All’arrivo i partecipanti potranno gustare il famoso panino con la salsiccia cucinato e offerto da AtcRa2 e dalle associazioni venatorie.

Per partecipare è necessaria la preiscrizione entro oggi, 20 aprile inviando una mail a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it. Le preiscrizioni saranno accolte fino a un massimo di 400 partecipanti, che verranno ammessi in base all’ordine di arrivo. La pedalata avrà un costo di 2 euro che verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga.