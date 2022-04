La non-scuola, quell’“asinina” esperienza di laboratorio teatrale che il Teatro delle Albe tiene viva da trent’anni con gli adolescenti, nel segno del cortocircuito di arte e vita che la compagnia accende ogni giorno, e che vede la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze, è ripartita dopo due anni di sospensione forzata. Il Liceo Artistico chiude la non-scuola 2022 dopo il rinvio del suo debutto di marzo.

sabato 23 aprile – ore 21 – Teatro Rasi

Liceo Artistico “P. L. Nervi – G. Severini”

Lisistrata

ispirato a Aristofane

con Giulia Albonetti, Sibilla Bissoni, Giulia Boscarino, Denis Casali, Stan Colombo, Weronika Adela Dąbrowska, Angelica Di Bartolo, Giada Diena, Camila Dignani, Guglielmo Farinelli, Ilaria Finotelli, Giulia Ghirardini, Caterina Gori, Lisa Lagazio, Alice Lamanna, Matilde Minardi, Diego Minguzzi, Lucilla Mondini, Federica Pazienza, Ilaria Francesca Peduto, Massimo Prati, Michelle Ricci, Marta Rocchi, Lorenzo Santandrea, Elena Zuffi

guide Cinzia Baccinelli, Laura Redaelli

insegnante assistente Maria Rita Servadei

Il Paese è in guerra. Gli uomini sono in battaglia mentre le donne, contrarie ai combattimenti, si riuniscono in segreto chiamate da Lisistrata. Insieme giurano di rinunciare al sesso fino alla fine della guerra per costringere i mariti alla pace. Le compagne prendono l’acropoli e lì vengono raggiunte da comandanti e ambasciatori che tentano di dissuaderle dall’impresa. Le donne, però, fanno valere le loro ragioni e gli uomini, ormai stremati dalla carestia d’amore, si riappacificano.

BIGLIETTI TEATRO RASI

Biglietti in vendita il giovedì dalle 16 alle 18, da un’ora prima degli spettacoli e on-line su ravennateatro.com e vivaticket.com

intero 5 €, ridotto* 3 €

*under20, studenti universitari e docenti degli Istituti coinvolti

È fortemente consigliato l’acquisto in prevendita

INFORMAZIONI

Ravenna Teatro, tel. 0544 36239

Biglietteria teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227 (aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima degli spettacoli)

Ogni attività verrà svolta nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento del Covid-19. Per accedere ai luoghi di spettacolo è necessario, oltre all’obbligo di indossare la mascherina FFP2, essere in possesso di Green Pass rafforzato a partire dai 12 anni compresi.20