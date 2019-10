Inizieranno lunedì 14 ottobre i lavori di realizzazione della passeggiata lungo il Candiano nell’ambito del progetto “Ravenna in Darsena, il mare in piazza” inserito nel “Bando periferie”.

Il primo stralcio prevede la realizzazione di una passerella in legno e acciaio zincato sopraelevata di 80 centimetri, della lunghezza di 280 metri e larga 5 metri e mezzo, lungo via D’Alaggio. Il cantiere partirà da via Zara verso la testata della Darsena e sarà organizzato per tratti di 50 metri ciascuno, per un totale di 155 giorni. L’impegno economico è di 700mila euro, risorse inserite nel Bilancio 2018 in attesa dello sblocco dei fondi statali del bando periferie.

“Sarà un intervento che offrirà un colpo d’occhio inaspettato sul canale Candiano e che contribuirà in maniera determinante alla rigenerazione urbana della Darsena di città, proprio a poche centinaia di metri da piazza del Popolo – affermano l’assessora alla Rigenerazione urbana Federica Del Conte e Roberto Fagnani, assessore ai Lavori pubblici –. Grazie ad un avanzo di bilancio siamo stati in grado di anticipare questo significativo intervento, un impegno concreto dell’Amministrazione verso una nuova Darsena”.

Sarà una struttura, accessibile a tutti, che segnerà un riappropriarsi del rapporto con l’acqua e un elemento di collegamento funzionale con tutte le attività che in parte già esistono, con quelle che si potranno sviluppare. Sono previsti spazi di sosta, sedute che si alternano a gradoni, rampe e scalinate. Sarà ornata da fioriere e alberature e dotata di pubblica illuminazione e portabiciclette.

In sintesi la passerella, quando sarà realizzata per intero, sarà lunga 1.140 metri e comprenderà i seguenti principali allestimenti e attrezzature:

una scalinata all’inizio e una alla fine

quattro scalinate distribuite lungo il percorso

due rampe al 5 per cento

una rampa per un ipotizzato futuro pontone di accesso all’acqua anche per disabili

otto luoghi per la sosta con panchine

tre gradonate lungo la via D’Alaggio, di cui una alberata

una gradonata di 25 metri destinata a verde

22 alberi

oltre 1.400 piantine di arbusti, erbe perenni, rampicanti

28 pali per la pubblica illuminazione e 16 luci ad incasso

10 leggii dedicati alla “passeggiata letteraria”

4 gruppi di porta biciclette

6 cestini portarifiuti

La passerella si propone anche di recuperare il rapporto tra città e acqua attraverso una “passeggiata letteraria” con una sequenza di elementi informativi leggeri, discreti, lungo tutto il percorso, in grado di riportare pillole di contenuto narrativo, poesie, storie, personaggi, poste su leggii. Un viaggio nella memoria, recuperando da diversi autori emozioni e riflessioni su Ravenna: lo storico Strabone, Dante, Boccaccio, Byron, Wilde, James, D’Annunzio, Montale, Pasolini, Valentini, Fo.