In relazione al comunicato stampa diffuso da La Pigna – Città, forese, lidi e dedicato all’aumento delle tariffe per la sosta, è arrivata in redazione una precisazione da parte del Comandante della Polizia Locale di Ravenna, Andrea Giacomini.

La Pigna, nella propria analisi, criticava l’aumento, negli ultimi anni (arco temporale 2017-2022), dei contrassegni di tipo “S” rilasciati per servizi di pubblica utilità-medici di medicina generale, definendolo un “aumento spropositato”.

I contrassegni di tipo “S” permettono ai titolari di circolare in zona ZTL. La Pigna, nel suo comunicato, ha però aggiunto anche che i contrassegni permettono ai possessori di parcheggiare gratuitamente negli stalli blu della città.

La forza politica di opposizione ha accompagnato la propria critica con alcuni dati: nel 2017, secondo La Pigna, sarebbero stati 768 i contrassegni S rilasciati. 1379 nel 2018, 1448 nel 2019, 1551 nel 2020, 1349 nel 2021 e 1435 nel 2022.

In relazione ai dati, il Comandante Andrea Giacomini ha fatto quindi notare che nella richiesta inoltrata agli uffici della Polizia Locale, La Pigna ha fatto richiesta dei dati a partire dall’1 giugno 2017. I 768 contrassegni di tipo S rilasciati in quell’anno e citati da La Pigna quindi non sarebbero relativi a tutto il 2017, ma sarebbero relativi solamente a 7 mesi di quell’anno. Facendo una proporzione quindi, si evidenzia come anche per il 2017 il dato dei permessi rilasciati sarebbe in linea con le annualità successive.

Per quanto riguarda i diritti concessi ai titolari del contrassegno S, il comandante Giacomini precisa che quel tipo di permesso consente l’accesso nella zona ZTL, ma non la sosta gratuita negli stalli blu.