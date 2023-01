Prosegue l’emergenza infortuni in casa giallorossa che affronterà domenica pomeriggio al Dossenina il Fanfulla in uno scontro diretto per la zona playoff con gli uomini contati. I lombardi sono partiti molto forte in campionato e, dopo un lieve periodo di flessione, sono tornati stabilmente tra le prime cinque squadre in classifica. Al momento gli uomini allenati dall’ex bomber di Brescia e Sampdoria Bonazzoli sopravanzano i giallorossi di una sola lunghezza, una distanza minima che rende la sfida ancora più importante. Il Fanfulla è una squadra solida, solitamente schierata con un 3-5-2, guidato in avanti dall’esperto centravanti De Angelis e dall’ex giallorosso Siani che è anche il top scorer dei bianconeri con 7 reti all’attivo. Il Ravenna dopo la buona prova con l’Aglianese continua a fare la conta degli assenti, contro i toscani infatti è dovuto uscire anzitempo anche l’esperto difensore Rinaldi e Gadda è stato costretto a schierare una linea difensiva estremamente verde, dove il più “vecchio” era Lisi nato nel 2001. I primi riscontri medici, che dovranno essere confermati da ulteriori accertamenti, sono tutt’altro che rosei per Rinaldi, infatti, qualora dovessero essere confermati, si parla di rottura di crociato e collaterale con conseguente stagione finita per il numero 5 giallorosso. Una tegola, anche per il carisma portato dall’esperto difensore nello spogliatoio, che si aggiunge alle assenze di Spinosa, Pipicella e Lussignoli e che costringe il tecnico Gadda ad avere ben poco margine di scelta per l’undici titolare. Qualche speranza di vedere in campo Boccardi mentre anche D’Orsi non sarà della partita per un riacutizzarsi della pubalgia. In una lista convocati infarcita di giovani promesse della juniores torna a vedersi Tabanelli che dovrà però lavorare ancora per rientrare in condizione. Nella gara di andata al Benelli, terminata 1-1, all’iniziale vantaggio ospite di Rosa, rispose Guidone su calcio di rigore. Massimo Gadda continua a non volere cercare alibi e nella conferenza stampa pre partita ha voluto così caricare i suoi: “Terza partita in otto giorni, l’affrontiamo in condizioni di emergenza, ma pensiamo a chi c’è ed a quello che potrà dare. I problemi sono fatti per essere risolti, non per lamentarsi, quindi sono sicuro che faremo una buona partita. Affrontiamo un Fanfulla che è una squadra che sta facendo bene, una squadra di valore, di categoria e sappiamo anche che risultati scontati non ce ne sono come dimostrato anche dall’ultimo turno.”

Sono 21 i giallorossi convocati da mister Gadda per la trasferta di Lodi contro il Fanfulla

Portieri: 1 Simone Billi, 12 Giacomo Venturini, 22 Mattia Fontanelli

Difensori: 14 Luca Magnanini, 26 Luca Grazioli, 4 Cosimo Spezzano, 3 Francesco Luciani, 19 Filippo Boccardi, 15 Filippo Siboni

Centrocampisti: 25 Giacomo Calandrini, 11 Moses Abbey, 24 Vincenzo Lisi, 8 Giorgio Capece, 18 Luca Faccani, 6 Andrea Tabanelli, 13 Tommaso Ravaglia

Attaccanti: 17 Marco Guidone, 9 Daniele Melandri, 7 Akileu Ndreca, 10 Giacomo Marangon, 27 Matteo Vinci