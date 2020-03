Partono le lezioni di chitarra e della canzone d’autore del MEI

Partono lunedì 23 marzo e mercoledì 25 due nuove iniziative del Mei per gli italiani in isolamento nella propria abitazione. Dopo l’adesione del Meeting delle Etichette Indipendenti al programma culturale del ministero e della regione, sulla pagina Facebook del Mei sarà quindi possibile seguire i nuovi corsi. Si tratta di un nuovo corso sulla canzone d’autore, con il cantautore Edoardo De Angelis, e di un corso di chitarra elettrica tenuto da Cristian Cicci Bagnoli, con qualche esercizio e qualche segreto per personalizzare la mano destra e sciogliere la sinistra.

A fianco dei corsi, sempre sulla pagina Facebook, i tanti contributi musicali inviati da numerosi musicisti da tutta Italia.