Parte il progetto Faenza in un giorno: documentario collettivo per raccontare i faentini | VIDEO

Parte il progetto “Faenza in un giorno”, progetto video collettivo per raccontare una giornata tipo dei faentini. L’idea nasce da due associazione, Axat e Kairos, e ricalca l’idea di “Life in a day – La vita in un giorno”, film documentario prodotto dai fratelli Ridley e Tony Scott, nato come esperimento globale per la creazione del più grande lungometraggio generato dagli utenti di YouTube. Nel 2012 l’esperimento è stato replicato unicamente per la Gran Bretagna e due anni dopo per l’Italia, con la regia di Gabriele Salvatores.

Tutti coloro che il 23 aprile vorranno partecipare al progetto, potranno inviare alle due associazioni i filmati registrati durante l’arco della giornata. I video, registrati col cellulare o con qualsiasi telecamera, verranno poi montati insieme per raccontare la quotidianità, le passioni, i progetti e i sogni dei faentini.