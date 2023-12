Nel settore della pallanuoto giovanile la squadra Allievi Under 16, nell’ambito della 4^ giornata della 1^ fase di qualificazione del Campionato regionale Fin di categoria ha affrontato sabato scorso in trasferta la Sterlino Bologna battendola per 15 a 3 e lasciandola ancora inchiodata senza punti sul fondo della classifica del Girone C, comandato da Riccione con 12 punti, seguito da Faenza e Ravenna con 6. Il prossimo turno vedrà i ragazzi allenati da Piero Calderoni sabato 16 dicembre alle 19 ospiti della Polisportiva Comunale Riccione.

La squadra Under 13 allenata da Sasha Bandini e Luca Cimatti nel campionato regionale Uisp, con 7 formazioni iscritte e con il Centro Sub Nuoto fuori classifica per la presenza in squadra di ragazzi nati nel 2010 quindi al di sotto della soglia consentita, è attesa dalla seconda giornata sabato 16 dicembre in casa della Polisportiva Comunale Riccione.

Ha giocato il primo incontro ufficiale sabato scorso alla piscina Sterlino di Bologna, la squadra Esordienti Under 12, allenata da Bandini e Cimatti, ospite della Rari Nantes nell’incontro valido per la prima giornata della prima fase di qualificazione del campionato regionale Fin. La gara è terminata col successo degli emiliani per 26 a 0, ma va detto che gli Under 12 faentini sono una “derivazione” dell’Acquagol, quindi più giovani e di conseguenza meno prestanti fisicamente. Nel prossimo turno, in programma giovedì 4 gennaio sarà ospite la De Akker Bologna.

Non è andato bene nemmeno l’esordio della formazione Master nel Campionato regionale Uisp: martedì in trasferta a Bologna è stata battuta per 15 a 4 dai Sabadons. Neanche il tempo di prendere fiato che giovedì sera 7 dicembre scatta la seconda giornata, con i faentini che ospitano la Polisportiva Comunale Riccione.