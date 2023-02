Una vibrante partita dell’Under 19 di Nicola Cavina che batte 3-2 il forte Granamica, grazie ai gol di Morganti, Stefano Albonetti e Navarro. Per gli ospiti, a segno Querzoli e Cavini.

A quattro turni dalla fine della stagione regolare, la formazione biancoazzurra ha tre punti di vantaggio sulla Savignanese e otto sullo stesso Granamica.

Prossimo turno sabato 4 marzo a Migliarino con la Portuense Etrusca

L’Under 17 (2006) di Alberto Fiorentini perde 3-2 nella trasferta difficile di Ravenna. I gol manfredi di Balanti e Bertozzi.

Domenica 5 marzo (ore 10.30) partita al “Bruno Neri” con il Castenaso.

L’Under 16 (2007) di Matteo Negrini non gioca a Bellaria dove il match viene rinviato per impraticabilità del campo.

Prossimo turno 5 marzo (ore 10.30) al “San Rocco” contro il Tozzona Pedagna.

La Under 15 (2008) di Alessandro Fabbri viene superata in casa 0-1 dall’Osteria Grande.

Prossima gara in trasferta a Castenaso.

Doppia vittoria per l’Under 14 (2009) di Francesco Di Nunzio prima 5-0 nel recupero con laJuvenilia Chicco Ravaglia grazie alle doppiette di Thsomi e Bassetti e al gol di Calamelli, poi 5-1 in trasferta a Bagnacavallo con i centri di Cappelli Thsomi, Dalmonte, Celiento e autogol.

Prossimo turno il 4 marzo al “Bruno Neri” con il Massa Lombarda.

Gli Esordienti 2010 di Cesar Navarro perdono con il Ravenna, mentre gli Esordienti 2011 di Fabrizio Ciottoli vincono con lo Sparta Castel Bolognese in campionato e con il Faventia in amichevole.