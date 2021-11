VALSAMOGGIA-FAENZA 15-35 (p.t. 6-18)

Valsamoggia: Selmani, Bagnolati 1, Cavallaro 2, Ceriale 2, Dattilo 1, Gasparetto, Ghedini, Monari, Piras, Predieri, Puglisi 1, Rimondi 4, Scanabissi 1, Springer 3, Zaccherini. All: Musiani

Faenza: G.Sami, Si.Babini 2, Bartoli 8, Andalò 3, St.Babini 2, M.Montanari 2, A.Babini 6, Zaccaria 2, Zama 1, La Posta 2, Luppi 2, Turchi 2, Satta 1, Giraldi 1, Bertelli 1, Soglia. All: L.Montanari

Arbitri: Maurizzi e Mengoli

Continua la corsa a punteggio pieno della Pallamano Faenza che supera agevolmente il fanalino di coda Valsamoggia, a domicilio, con il largo punteggio 35-15.

Alla palestra “Peppino Impastato” non c’è mai storia tra le due formazioni che hanno consistenza, storia ed obiettivi diametralmente opposti. La formazione di coach Luca Montanari è comunque attenta a non deconcentrarsi, mantenendo sempre viva l’azione, allenando tutte le fasi di gioco in vista dei prossimi impegni. Già all’intervallo la sfida è, in pratica chiusa, con i manfredi avanti 18-6. Nella ripresa il Valsamoggia trova qualche spunto, ma Faenza ha, presto, messo in ghiacciaia il 4° successo consecutivo in campionato, mantenendo il primo posto della graduatoria. Monologhi offensivi di Bartoli (8), Andrea Babini (6), mentre le altre reti son sostanzialmente ed equamente distribuite tra gli altri attaccanti biancoazzurri.

Prossimo impegno, sabato 27 novembre, alle 18,30 contro un Felino che dopo qualche stop iniziale, ha vinto a San Lazzaro e pareggiato con l’Estense Ferrara.