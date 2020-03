Ordine degli Infermieri: “Un ringraziamento ai nostri professionisti, in prima linea con il rischio di ammalarsi”

Accanto ai medici, sono molti gli infermieri che in questi giorni si stanno alternando negli ospedali per prestare soccorso alle persone che si sono ammalate di Coronavirus. Lunedì 23 e martedì 24 marzo, una nuova sessione di laurea al Corso di Infermieristica di Faenza abiliterà al servizio 14 nuovi infermieri, tutti giovanissimi, ai quali l’azienda sanitaria ha già chiesto di entrare subito in servizio per aiutare i colleghi in ospedale. A tutti gli infermieri va quindi il ringraziamento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ravenna