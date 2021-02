Omicidio di Ilenia Fabbri: si cerca di capire da dove sia fuggito l’assassino

Fiori, lettere, biglietti, il peluche lasciato dalla figlia Arianna. Davanti al cancello dei garage del condominio di via Corbara 7 sono tanti i presenti per Ilenia Fabbri nel giorno del suo funerale. Davanti a casa i manifesti dell’ultima campagna di comunicazione per contrastare la violenza di genere. Continuano le indagini della polizia per cercare di dare un volto all’uomo che all’alba di sabato scorso ha ucciso Ilenia Fabbri. Gli investigatori si stanno concentrando sulle vie di fuga a disposizione dell’omicida.