È stato riaperto al traffico veicolare il tratto di via Antico Squero compreso tra via Salona e via Montecatini dopo che le precarie condizioni di un immobile di proprietà privata, che mettevano a rischio la sicurezza e la pubblica incolumità, avevano costretto l’amministrazione comunale a disporne la chiusura.

Si sono quindi conclusi i lavori di ripristino e messa in sicurezza avviati dopo il raggiungimento di un accordo del Comune con il soggetto privato che ha realizzato gli interventi, consentendo di riaprire qualche mese fa il transito alle biciclette e ai pedoni e oggi anche al traffico delle altre categorie di veicoli, riportando la strada alla sua piena fruibilità.

Al fine di consentire l’installazione di idonee barriere di protezione, è stato temporaneamente istituito il restringimento della carreggiata per un tratto di 70 metri ed è stato disposto il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.