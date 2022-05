Jova Beach Party: in occasione del doppio concerto, stabilimenti balneari aperti fino alle 3 | VIDEO

A poco più di un mese dal doppio concerto di Jovanotti, il sindaco Michele de Pascale ha confermato la deroga per tutti gli stabilimenti balneari di rimanere aperti e organizzare spettacoli fino alle 3 di notte in contemporanea al grande evento di Marina di Ravenna. Il primo cittadino lo ha confermato ai nostri microfoni durante la diretta della prima puntata di Spiaggiati, il format estivo di Ravenna e Faenza WebTv che torna dopo la prima edizione dell’anno scorso (in streaming dalle 18 ogni giovedì, ad eccezione del 2 giugno, con la puntata anticipata a mercoledì 1 giugno). Stessa deroga, nell’ordinanza apposita, è prevista per la Notte Rosa, il 2 luglio.