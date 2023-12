Un progetto per orientare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro e dell’imprenditoria, prenderà il via a gennaio, dove saranno coinvolti ragazze e ragazzi del nostro territorio, per poter formarsi gratuitamente ed avere il giusto orientamento e il sostegno neccessario per avviare un’impresa. Il presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti, svela i dettagli di questo importante progetto rivolto ai giovani.