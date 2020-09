Nuovo schianto con la moto. Centauro ricoverato al Bufalini dopo essere finito nel fosso

Nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre è avvenuto un incidente stradale a Reda, l’ennesimo schianto in pochi giorni che ha visto coinvolto una moto. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Reda e via Medica con una dinamica ancora da definire. Non è ancora chiaro se nell’incidente sia stata coinvolta un’auto o se il motociclista sia uscito di strada per un errore. Moto e motociclista sono volati nel fosso a lato della strada. Sul posto è arrivato il 118 con una prima ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure per stabilizzare il ferito, poi, una volta arrivata l’elimedica da Ravenna, il centauro è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasportato con il codice di massima urgenza al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La ricostruzione di quanto avvenuto spetterà ora agli agenti della Polizia Locale della Romagna Faentina.