Ultime proiezioni dell’edizione straordinaria dell’Arena Borghesi in piazza della Molinella. L’edizione di questa estate, dedicata a Federico Fellini nel centenario della nascita, prevede per tutte le serate della rassegna, l’INGRESSO GRATUITO. A settembre inizio proiezioni alle 21:15.

Giovedì 3 settembre A quiet passion di Terence Davies. 126’ Gran Bretagna, Belgio, USA 2016

Commenta il film Maria Grazia Ghetti, attrice e regista teatrale.

Il film fa parte della rassegna “Di cosa parliamo quando parliamo d’amore”, organizzata da Unione della Romagna Faentina – Assessorati alle Politiche e Cultura di Genere, Ridotto del Teatro Masini, Metra, Sos Donna Faenza, Teatro Cinema Europa, Un secco no e Cineclub il Raggio Verde.

Nata nel 1803 ad Ambers nel Massachusetts. Mentre studia alle scuole superiori decide di allontanarsi dal College di Mount Holyoke per non doversi professare cristiana. Da quel momento vivrà nella casa paterna riducendo sempre più le frequentazioni del mondo esterno e dedicandosi alla scrittura e in particolare alla poesia. Alcune sue opere vengono pubblicate mentre è ancora in vita anche se l’editore le rimaneggia per farle aderire ai canoni che ritiene più appetibili per i lettori

Terence Davies ha fatto centro dove altri hanno talvolta fallito. Immaginare cioè la biografia di una poetessa del livello della Dickinson della cui vita da autoreclusa sembrerebbe che non si sapesse abbastanza per farne un film e riuscire a trarne una narrazione che non solo si salva dalla consueta ricostruzione filologica delle opere cosiddette ‘in costume’ ma offre al pubblico occasioni di riflessione su un’epoca non dimenticando (e qui sta l’ulteriore eccezionalità) occasioni di sorriso quando non di aperta risata.

Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina fino al raggiungimento del proprio posto